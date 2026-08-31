Esplosione al B&B, il SIM Carabinieri: ‘Tempestivo intervento di due colleghi fuori servizio’

La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Vibo Valentia esprime orgoglio per il comportamento dei due militari intervenuti nei giorni scorsi durante il drammatico incendio che ha devastato un bed and breakfast di Mileto, coinvolgendo una famiglia di turisti sloveni.

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L’intervento dei due carabinieri fuori servizio

Dopo aver udito il violento scoppio che ha preceduto le fiamme, i due giovani carabinieri, un uomo e una donna in servizio rispettivamente presso le Stazioni di San Costantino Calabro e Vibo Valentia, non hanno esitato a intervenire.

I militari, che si trovavano sul posto fuori dall’orario di servizio, sono entrati nella struttura colpita dall’incendio e invasa dal fumo prima dell’arrivo dei soccorsi, per prestare aiuto alle persone rimaste coinvolte nel crollo.

Salvata una bambina di dieci anni

Secondo quanto riferito dal SIM Carabinieri di Vibo Valentia, l’intervento dei due militari è stato decisivo. Nell’incendio ha perso la vita il padre della famiglia, mentre la moglie e la figlia sono rimaste gravemente ferite.

I carabinieri sono riusciti a mettere in salvo una bambina di dieci anni e ad allertare tempestivamente la macchina dei soccorsi.

Il plauso del sindacato

«Manifestiamo grande apprezzamento per il gesto compiuto dai colleghi – afferma la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Vibo Valentia – a testimonianza di quanto il senso del dovere e la tutela dei cittadini vadano ben oltre il semplice orario di lavoro, rappresentando un presidio di sicurezza costante per la collettività».

Le autorità e la Procura della Repubblica di Vibo Valentia stanno indagando per accertare le cause dell’esplosione che ha provocato l’incendio.