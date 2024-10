Milia (FI): “Reggio l’unica città dove un’amministrazione sospesa apre bandi di concorso”

"La scelta di fare le prove da remoto e non in presenza assolutamente illogica", le parole del capogruppo di Forza Italia

“Campioni di bandi, basta vedere com’è finito il bando dei rifiuti “pagato” 30 mila euro per essere redatto e per poi fare acqua da tutte le parti.

In una fase politica delicata e in bilico come quella che sta vivendo l’attuale maggioranza, temporeggiare e attendere l’epilogo delle vicende che hanno colpito Palazzo San Giorgio sarebbe stato il minimo. E invece la Sinistra non guarda in faccia nessuno e procede senza vergogna, aprendo i concorsi per l’assunzione del personale, con procedure molto discusse fin dall’inizio”.

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, critica la scelta dell’amministrazione comunale di pubblicare i bandi di concorso e di farlo in modalità da remoto invece che in presenza.