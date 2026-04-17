‘Millennium’, Nicolò fuori dal processo: disposto non luogo a procedere

Il giudice ha ritenuto che quei fatti siano già contestati nel procedimento “Libro Nero”, in cui Nicolò è ancora imputato. Da qui la decisione: non può essere processato due volte per lo stesso reato

Alessandro Nicolò esce dal processo Millennium. Il gup di Reggio Calabria Andrea Iacovelli ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, accusato di scambio elettorale politico-mafioso per una presunta promessa di voti alle Regionali del 2020.

Il giudice non è entrato nel merito dell’accusa. Ha invece ritenuto che quei fatti siano già contestati nel procedimento “Libro Nero”, in cui Nicolò è ancora imputato. Da qui la decisione: non può essere processato due volte per lo stesso reato.

Accolta quindi la richiesta dei difensori Corrado Politi e Renato Milasi. Attraverso i suoi legali, Nicolò ha fatto sapere di non voler tornare in politica.

Nella stessa udienza, il gup ha disposto il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto anche per Claudio Colella e Francesco Nicolò.

Sempre nell’ambito dell’inchiesta Millennium, il Tribunale della libertà ha inoltre disposto la scarcerazione di Sebastiano Altomonte, detto “Nuccio”, che aveva scelto il rito abbreviato ed era ai domiciliari da maggio 2025.