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Elezioni a Reggio, Maria Nucera candidata con la Lega Calabria

Maria Nucera è Responsabile del Dipartimento Provinciale Lavoro e Disabilità proprio della Lega Calabria, esperta di politiche del lavoro, fondi europei e governance multilivello

17 Aprile 2026 - 18:28 | Comunicato Stampa

Foto Maria Nucera

La campagna elettorale per le amministrative di Reggio Calabria si accinge ad entrare nella sua fase decisiva. Cominciano a delinearsi anche le liste che supporteranno i candidati alla carica di Sindaco.

La Lega Calabria, sin da subito schieratasi a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro, scende in campo con candidati di assoluto valore. Tra questi, Maria Nucera Responsabile del Dipartimento Provinciale Lavoro e Disabilità proprio della Lega Calabria, esperta di politiche del lavoro, fondi europei e governance multilivello:

“Scendo in campo con la determinazione giusta e la voglia di apportare alla mia Città un contributo importante, frutto di anni di lavoro negli Enti Locali e di un ampio bagaglio di esperienze professionali. Ritengo che Reggio Calabria, in questi anni, abbia vissuto una condizione di fragilità strutturale e a questa condizione di disagio va posto rimedio attraverso il coinvolgimento diretto di adeguate professionalità con visione, metodo e responsabilità amministrativa.”.

Sulla proposta politica di cui intende farsi promotrice, Maria Nucera ha le idee già chiare:

“L’esperienza maturata in tutti questi anni nella progettazione e gestione di interventi complessi – dal PNRR ai programmi di inclusione – rappresenta il cuore della mia proposta politica. Reggio ha bisogno di una visione che unisca sviluppo economico, coesione sociale e infrastrutture moderne. Non servono slogan, servono soluzioni concrete”, afferma Nucera che intende intervenire su quattro aree tematiche prioritarie:

Lavoro:

  • creare un raccordo stabile tra Comune, imprese e terzo settore
  • utilizzare in modo strategico i fondi europei e nazionali per favorire occupazione stabile, sostegno alle imprese e formazione mirata
  • costruire un ecosistema locale dell’innovazione che trattenga i giovani e attragga investimenti

Inclusione: “Una città che non lascia indietro nessuno”

  • servizi più efficienti per le persone con disabilità e le loro famiglie
  • percorsi di inclusione socio-lavorativa per giovani e adulti fragili
  • interventi di prossimità nei quartieri periferici, con spazi sociali, educativi e culturali

“L’inclusione non è un capitolo a parte: è la condizione per far crescere tutta la città”, afferma.

Infrastrutture: “Reggio deve essere una città accessibile”

  • manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oggi in condizioni critiche
  • riqualificazione dei collegamenti interni e potenziamento del trasporto pubblico
  • valorizzazione del waterfront e delle aree urbane degradate attraverso progetti integrati

Sport: “Impianti vivi, quartieri vivi”

  • recupero e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali
  • sostegno alle associazioni che operano nei quartieri
  • promozione dello sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio giovanile

“Lo sport è comunità, salute, educazione. È un investimento, non una spesa”, ribadisce.

E ancora, continua:

Reggio Calabria merita un’amministrazione che ascolti i territori“, dichiara la candidata, “dal confronto quotidiano con cittadini, imprese, associazioni e professionisti che ogni giorno costruiscono valore, spesso senza il supporto che meritano“.

La campagna elettorale entra ora nel vivo, e sarà il confronto con cittadini, associazioni e categorie produttive a definire la portata della sua proposta. Ma un punto appare già chiaro: Maria Nucera intende giocare la partita sul terreno della competenza e della concretezza, con l’obiettivo dichiarato di contribuire a una Reggio più inclusiva, più moderna e finalmente capace di valorizzare le proprie potenzialità.

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