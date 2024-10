Mimmo Gangemi torna in libreria con “Marzo per gli agnelli”

Torna, attesissimo, nelle librerie Mimmo Gangemi con “Marzo per gli agnelli”, romanzo potente e avvincente, edito da Piemme.

Dopo la prima assoluta a Reggio Calabria, nelle sale del Consiglio regionale sarà al Mondadori Bookstore di Siderno (centro commerciale La Gru).

L’appuntamento con lo scrittore reggino, Mimmo Gangemi, è previsto per domenica 17 febbraio, alle ore 18.00.

“Ognuno ha con il destino un appuntamento che non è in grado di dirottare. Quello di Giorgio Marro, brillante avvocato penalista, si è compiuto nel momento in cui un dramma ha colpito la sua famiglia. Mentre annaspa tra limacciosi pensieri di distruzione, Giorgio intravede i bagliori di una battaglia che è disposto a combattere solo chi non ha più niente da perdere: c’è la ‘ndrangheta dietro la pressante richiesta di acquistare un suo terreno a picco sul mare dello Stretto. E da quelle parti la ‘ndrangheta è zi’ Masi, un capobastone che non sa rinunciare all’antico, la ‘ndrangheta sono i Survara, che hanno abbracciato la modernità delittuosa e le nefandezze a essa appiccicate. Marro indaga. Si spinge lontano, fino a disturbare l’avidità feroce, fino a restare ingabbiato nei contrasti tra le due ‘ndrine, fino a impattare nella brutalità della violenza criminale, fino a stagliarsi ombra solitaria, lunga di un sole già basso”.