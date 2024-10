Mimmo Lucano a La7: “Salvare un bambino dà senso a tutta la vita”

Mimmo Lucano ospite a La7, nel programma ‘Piazzapulita’ condotto da Corrado Formigli. L’ex sindaco di Riace, nei giorni scorsi a La Sapienza di Roma, ha dichiarato di non essersi preoccupato dello striscione apparso (‘Mimmo Lucano nemico dell’Italia’) e di aver apprezzato invece il calore degli studenti, che lo hanno accolto intonando Bella Ciao.

“Aiutare un solo essere umano dà senso a tutta la vita”, ha dichiarato Lucano in uno dei passaggi della lunga intervista. Sulla ormai data querelle con Salvini, l’ex sindaco di Riace ha precisato: “Questo clima è iniziato da prima che si insediasse l’attuale Ministro degli Interni. Qualcuno ha aperto la strada a questa deriva disumana. Si fa propaganda sulla pelle delle persone”.

“Io simbolo della resistenza? Tutto quello che mi sta capitando mi ha colto di sorpresa, è accaduto in modo inconsapevole. Le nuove generazioni secondo me non sono l’espressione di questo disagio. Riace dimostra nella sua applicazione il senso di accoglienza che è l’esatto contrario di quel clima di ostilità. Prima gli italiani’ è uno slogan che Riace ha contraddetto. Questo scontro tra le persone -ha sottolineato Lucano- non deve esistere. Non ci possono essere differenze tra gli esseri umani, non siamo i proprietari della terra e ognuno deve avere il suo spazio”.