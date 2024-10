Minibasket: clinic di formazione e Pizzo Calabro

A tutto Minibasket.

Nuovo appuntamento legato alla formazione: la Fip Calabria passerà da Pizzo Calabro per un nuovo corso di aggiornamento dal titolo “La scoperta dei fondamentali come strumento: Palleggiare, passare e tirare per sviluppare la combinazione motoria”

Il Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket-Scuola, Antonino De Giorgio, in collaborazione con la Responsabile Regionale MB ed il delegato Provinciale MB di Vibo Valentia, ha programmato un Clinic di aggiornamento regionale per Istruttori di Minibasket a PIZZO CALABRO (VV) in programma domenica 26 marzo 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Via Nazionale.

L’Istruttore di riferimento è Antonio Olivadoti.

E’ prevista una lezione pratica sulle conoscenze con un gruppo della categoria.