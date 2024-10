Minicuci: ‘Grazie a Cannizzaro per gli emendamenti’. Castorina rientra in Consiglio

Ultimo consiglio comunale del 2022, ben 35 i punti all’ordine del giorno con numerose approvazione di debiti fuori bilancio. Durante i preliminari della seduta, l’intervento del consigliere di opposizione Antonino Minicuci.

“Oggi verrà approvata la manovra al Senato. Sento di dover ringraziare chi si è speso per portare alcuni emendamenti in favore del nostro territorio, mi riferisco all’On. Francesco Cannizzaro. Uno di questi è incentrato sul ripristino delle circoscrizioni, tematica che ritengo particolarmente importante”, le parole del già candidato a sindaco, che aveva inserito proprio la formazione di municipi al centro del proprio programma elettorale nel 2020.

Dei quattro emendamenti a firma del deputato reggino, il primo emendamento riguarda l’istituzione (in realtà un ripristino) delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria, con annesso contributo di 700mila euro, il secondo emendamento è riferito al Lido comunale, trascurato e abbandonato a se stesso, ma dal potenziale inestimabile. Per riqualificarlo, riportarlo ai fasti d’un tempo, ammodernarlo e potenziarlo, il parlamentare azzurro è riuscito a strappare 3 milioni di euro.

Il terzo emendamento prevede il recupero e la riqualificazione dell’antico borgo di Pentidattilo, ricadente nel Comune di Melito Porto Salvo. con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro mentre il quarto emendamento approvato, anche qui pari a 2 milioni di euro, si occupa delle Terme di Antonomina-Locri, che richiedono un efficientamento energetico ed un generale potenziamento in chiave di rilancio turistico della Locride.

Non pienamente d’accordo con la natura degli emendamenti il consigliere (e sindaco f.f. della Città Metropolitana) Carmelo Versace.

‘Piuttosto che portare 2 milioni di euro per il Lido Comunale, avrei preferito un confronto con le istituzioni locali per conoscere le reali esigenze del territorio.

Se vogliamo essere onesti, si apre una politica di ascolto e non si decide autonomamente in base a come ci si alza la mattina. Probabilmente, devo pensare che ci siano altri interessi che spingono a portare avanti questo tipo di soluzioni, ma non sono a conoscenza‘, le parole di Versace.