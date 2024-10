Consiglio Federale: i tre quotidiani sportivi nazionali indicano una nuova data

Nella giornata di ieri, al termine di una lunga ed intensa riunione tra i vertici del calcio, il Ministro Spadafora ed i rappresentanti di arbitri e calciatori, si è finalmente deciso di riprendere a giocare e soprattutto sono state definite le date per la ripartenza. Serie A e serie B torneranno nuovamente in campo dal prossimo 20 giugno e quindi anche in Italia la palla tornerà a rotolare.

Al termine dell’incontro, il Ministro Spadafora aveva comunicato ai cronisti la data del prossimo Consiglio Federale programmato per il 4 di giugno. Da quello che riportano i tre quotidiani nazionali, l’incontro in FIGC potrebbe subire un ulteriore slittamento a lunedi 8 giugno.