Minniti Ministro dell’Interno, Ance RC: ‘Segnale importante per il nostro territorio’

“La presenza del reggino Marco Minniti nel nuovo governo Gentiloni, alla guida del delicato e importante dicastero degli Interni, rappresenta un segnale estremamente importante per il nostro territorio e, nel contempo, il giusto riconoscimento ad una figura di primissimo piano del panorama politico nazionale che nel corso degli anni ha saputo dare prova di forte senso dello Stato e profondo rispetto verso le istituzioni”.

E’ quanto afferma il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, commentando la nomina di Minniti alla carica di Ministro dell’Interno da parte del neopresidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

“L’esperienza e il carisma che hanno fin qui contraddistinto la carriera politica di Minniti – prosegue Siclari – costituiscono il viatico migliore per lo svolgimento del gravoso incarico a cui è stato chiamato. E siamo certi – sottolinea il presidente dei costruttori reggini – che il suo operato all’interno del nuovo esecutivo, darà nuovo slancio all’attività di interlocuzione fra i vari livelli istituzionali, locali e nazionali, favorendo il riavvicinamento delle istanze del Sud e della Calabria in particolare, all’azione politica del governo centrale.

Al nuovo Ministro dell’Interno, pertanto – conclude Siclari – rinnoviamo le congratulazioni di Ance Reggio Calabria, in ogni sua componente, formulando i migliori auspici di un proficuo lavoro al servizio del Paese e del Mezzogiorno”.