Calabria, Tony Morgan ospite della finale regionale del ‘Miss Film Festival’
Cinema e bellezza protagonisti a Isca Marina: a Piazza San Michele la finale con ospite d'onore l'attore e regista siciliano
17 Agosto 2025 - 10:45 | Comunicato Stampa
La suggestiva cornice di Piazza San Michele a Isca Marina (CZ) ospiterà, lunedì 18 agosto 2025, la finale regionale del Miss Film Festival. Una serata che unirà moda, spettacolo e cultura cinematografica sotto la direzione artistica di Gallello Mina e con la presenza del patron nazionale Massimo Spanò.
L’evento, trasmesso anche da TeleMia e Canale Italia, vedrà come ospite speciale l’attore e regista Tony Morgan, protagonista di una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione.
Tony Morgan, tra cinema e teatro
Originario di Sant’Agata di Militello (ME), Tony Morgan ha iniziato la sua carriera artistica nei teatri romani dell’avanspettacolo, come il Volturno e il Jovinelli.
Dal palcoscenico al grande schermo il passo è stato breve: ha lavorato con grandi maestri del cinema italiano, tra cui Mario Monicelli (Signore e signori, buonanotte), Sergio Corbucci (Squadra antifurto), Castellano e Pipolo (Innamorato pazzo con Adriano Celentano) e Carlo Vanzina (Eccezzziunale veramente con Diego Abatantuono).
In televisione ha partecipato a trasmissioni RAI storiche come Via Asiago Tenda, Il Barattolo e Uno Mattina.
Regista e autore impegnato nel sociale
Accanto alla recitazione, Morgan ha intrapreso una significativa carriera da regista e sceneggiatore, affrontando temi sociali e umani:
8 Euro (sulla dignità degli anziani con pensione minima, co-diretto con Daniele Di Mauro)
Solo – il coraggio di non farlo (dedicato al dramma dei suicidi per crisi economiche)
Il papà della miss e Bacio – Il futuro di una generazione (lungometraggi sociali tra Sicilia e Veneto)
La Panchina (presentato anche in TV, un racconto generazionale)
Il paese che non c’è (girato in Umbria, sui borghi spopolati e le migrazioni)
Elena (con Iris Conforti, sui giovani e l’amore)
Cose da pazzi (in lavorazione dal 2023 a Enna)
Premi e riconoscimenti
Nel 2024 ha ricevuto un premio per i 50 anni di carriera al Festival del Cinema Italiano di Patti, con la proiezione del corto 8 Euro. Nel 2025 al Marefestival Salina gli è stato consegnato un premio alla carriera, ribadendo la sua inesauribile passione per il cinema e l’impegno costante verso il futuro.
Morgan è anche autore di testi, tra cui il libro Miss mia cara miss. «Siamo seri, per favore!» (Algra Editore, 2007).
La finale regionale del Miss Film Festival 2025 promette di essere un evento spettacolare, con Tony Morgan come ospite d’onore e un pubblico pronto ad applaudire le nuove protagoniste della bellezza e del cinema italiano.