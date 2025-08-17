Calabria, Tony Morgan ospite della finale regionale del ‘Miss Film Festival’

Cinema e bellezza protagonisti a Isca Marina: a Piazza San Michele la finale con ospite d'onore l'attore e regista siciliano

La suggestiva cornice di Piazza San Michele a Isca Marina (CZ) ospiterà, lunedì 18 agosto 2025, la finale regionale del Miss Film Festival. Una serata che unirà moda, spettacolo e cultura cinematografica sotto la direzione artistica di Gallello Mina e con la presenza del patron nazionale Massimo Spanò.

L’evento, trasmesso anche da TeleMia e Canale Italia, vedrà come ospite speciale l’attore e regista Tony Morgan, protagonista di una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione.

Tony Morgan, tra cinema e teatro

Originario di Sant’Agata di Militello (ME), Tony Morgan ha iniziato la sua carriera artistica nei teatri romani dell’avanspettacolo, come il Volturno e il Jovinelli.

Dal palcoscenico al grande schermo il passo è stato breve: ha lavorato con grandi maestri del cinema italiano, tra cui Mario Monicelli (Signore e signori, buonanotte), Sergio Corbucci (Squadra antifurto), Castellano e Pipolo (Innamorato pazzo con Adriano Celentano) e Carlo Vanzina (Eccezzziunale veramente con Diego Abatantuono).

In televisione ha partecipato a trasmissioni RAI storiche come Via Asiago Tenda, Il Barattolo e Uno Mattina.

Regista e autore impegnato nel sociale

Accanto alla recitazione, Morgan ha intrapreso una significativa carriera da regista e sceneggiatore, affrontando temi sociali e umani:

8 Euro (sulla dignità degli anziani con pensione minima, co-diretto con Daniele Di Mauro)

Solo – il coraggio di non farlo (dedicato al dramma dei suicidi per crisi economiche)

Il papà della miss e Bacio – Il futuro di una generazione (lungometraggi sociali tra Sicilia e Veneto)

La Panchina (presentato anche in TV, un racconto generazionale)

Il paese che non c’è (girato in Umbria, sui borghi spopolati e le migrazioni)

Elena (con Iris Conforti, sui giovani e l’amore)

Cose da pazzi (in lavorazione dal 2023 a Enna)

Premi e riconoscimenti

Nel 2024 ha ricevuto un premio per i 50 anni di carriera al Festival del Cinema Italiano di Patti, con la proiezione del corto 8 Euro.

Nel 2025 al Marefestival Salina gli è stato consegnato un premio alla carriera, ribadendo la sua inesauribile passione per il cinema e l’impegno costante verso il futuro.

Morgan è anche autore di testi, tra cui il libro Miss mia cara miss. «Siamo seri, per favore!» (Algra Editore, 2007).

Una serata tra bellezza e cinema

La finale regionale del Miss Film Festival 2025 promette di essere un evento spettacolare, con Tony Morgan come ospite d’onore e un pubblico pronto ad applaudire le nuove protagoniste della bellezza e del cinema italiano.