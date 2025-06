Miss Film Festival fa tappa a Saline: bellezza, cinema e talento in passerella

Una serata tra eleganza e passione per il grande schermo. Domenica 29 giugno, alle ore 20, la suggestiva cornice di Saline Joniche ospiterà la selezione regionale del concorso “Miss Film Festival”, un appuntamento che unisce moda e spettacolo, offrendo ai partecipanti un’opportunità concreta nel mondo del cinema.

L’appuntamento del 29 giugno di Miss Film Festival

L’evento, che si svolgerà presso Naif a Saline Joniche (RC), sarà una tappa ufficiale del tour nazionale che coinvolgerà quattro regioni italiane: Calabria, Sicilia, Piemonte e Lombardia. Tra le protagoniste della serata anche Carmen Iaconis, finalista nazionale del concorso 2025 e volto di Reggio Calabria che ha già conquistato l’attenzione del pubblico.

Durante la serata sfileranno concorrenti, di entrambi i sessi, selezionati per talento e personalità, oltre che per presenza scenica. Il format, infatti, si distingue da altri concorsi: qui a fare la differenza non è solo la bellezza.

Il valore del concorso

Il “Miss Film Festival” nasce nel 2017 da un’idea di Massimo Spanò, fotografo professionista da oltre trent’anni e fondatore di Focalizza Agency. A differenza di altri format, il concorso si propone di valorizzare, oltre la bellezza, anche il talento autentico e aprire reali porte nel mondo dello spettacolo.

“Mi sono chiesto: perché per i concorsi in Calabria deve venire sempre qualcuno da fuori? Avevo in mente qualcosa di diverso e che lasciasse un segno tangibile – ha spiegato Spanò a CityNow. Non è affatto un caso che vincitrici e vincitori delle diverse categorie non si limitino a sfilare”.

Grazie alla collaborazione con due registi di fama nazionale, il vincitore del concorso avrà la possibilità di frequentare corsi di dizione e recitazione e ottenere una parte – non di semplice comparsa – in un cortometraggio o film.

Un’occasione concreta per i partecipanti

La finalissima, in programma dal 5 al 7 settembre presso l’hotel-villaggio “La Feluca”, vedrà la partecipazione di emittenti televisive come Canale Italia e TeleMia, oltre a diverse riviste del settore. Un ulteriore segnale dell’interesse crescente verso un concorso che vuole raccontare storie, sogni e aspirazioni.

Una Calabria protagonista

L’organizzatore, che vanta un curriculum 30ennale di tutto rispetto, ha deciso di puntare sulla sua terra per dare voce e visibilità ai talenti che qui vi risiedono. Dopo anni passati a documentare la bellezza con la fotografia, oggi sceglie di trasformare l’obiettivo in un trampolino per tanti aspiranti artisti.

Domenica 29 giugno, Saline Joniche diventa palcoscenico di storie da raccontare e talenti da scoprire. Perché il cinema può iniziare anche da qui.