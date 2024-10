Miss Italia 2018 – Chiara Cipri eletta Miss Magna Graecia

È Chiara Cipri (con il numero 11), Miss Magna Graecia 2018, eletta nella tappa che si è svolta Crotone, in piazza dei Marinai d’Italia, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia.

Madrine della serata, voluta fortemente dall’angiologo Elia Diaco da sempre vicino al concorso di Miss Italia in Calabria da quando è organizzato dalla Carlifashionagency, sono state Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch, la showgirl e conduttrice televisiva Roberta Morise e Miss Italia 2010 Francesca Testasecca. Prossima tappa per Miss Italia in Calabria sarà la selezione provinciale che avverrà giovedì 2 agosto, nella Villetta comunale, a Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro), dove verrà assegnata la fascia di Miss Città di Santa Caterina.

Sarà una tappa speciale perché il centro catanzarese è il paese natio dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani e sarà, dunque, un’occasione per rendere un omaggio a colui che ha reso eterno il concorso che oggi viene portato avanti, con medesima dedizione, dalla figlia Patrizia Mirigliani. Chiara ha 19 anni (è alta 1.77), e vive a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove studia Scienze motorie e pratica ginnastica ritmica da 15 anni.

«Sono felicissima e colpita da questa emozione fortissima che non mi aspettavo. Volevo ringraziare l’agente regionale di Miss Italia in Calabria Linda Suriano e tutta la Carlifashionagency perché mi hanno accolta in questa grande e bellissima famiglia che è Miss Italia – racconta la prima Miss Magna Graecia Calabria della storia del concorso e che aveva conquistato l’accesso alle finali regionali con la fascia provinciale di Miss Cosenza Kaffé – Dalle prefinali mi aspetto grandi soddisfazioni ma soprattutto tantissimi sorrisi e esperienza da accumulare».

La serata, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta da Raffaella Salamina con al suo fianco Miss Italia 2017 Aliche Rachele Arlanch, la showgirl e prossima conduttrice de “I Fatti vostri” Roberta Morise (Miss Calabria 2004 e quarta classificata a Miss Italia sempre in quell’anno), e Francesca Testasecca Miss Italia 2010.

Tutte e tre le madrine hanno ripercorso la loro esperienza a Miss Italia: Alice Rachele Arlanch ha raccontato di questo anno intenso da reginetta che sta per terminare fra mille soddisfazioni e con la voglia di studiare per diventare avvocato e conduttrice tv; Francesca Testasecca ha consigliato alle ragazze di affrontare il concorso come un meraviglioso gioco e un trampolino di lancio per il futuro e Roberta Morise ha raccontato della sua emozione di tornare a Miss Italia in Calabria, a pochi chilometri da casa a Cirò Marina, e di un 2018 ricco di soddisfazioni professionali divise fra Sky e Rai2. Presente alla serata, un altro cirotano doc e di successo: l’avvocato e conduttore televisivo Cataldo Calabretta, amico e sostenitore di Miss Italia in Calabria.

La serata di Crotone è stata fortemente voluta dal presidente di giuria, il dottor Elia Diaco, angiologo della bellezza, con il Patrocinio dell’amministrazione comunale. Insieme al dottor Diaco, hanno fatto parte della giuria che ha eletto Miss Magna Graecia Calabria 2018 il segretario Giuseppe Frisenda assessore comunale di Crotone con delega a Sport, turismo e spettacolo; i giornalisti Rossana Caccavo e Fabio Lagonia; Francesco Abbonante chirurgo plastico e primario dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; Bernardo Bertucci primario di Radiologia all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; l’avvocato penalista Nicola Cantafora; Enrico Familiari amministratore e cotitolare dello Studio di radiologia Familiari di Crotone; Katia Rocca per Miluna della gioielleria Rocca di Crotone e Dj Cesko Ska.

Ad inizio serata il dottor Elia Diaco ha avuto l’onere e l’onore di consegnare a Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch un regalo da parte del Crotone Calcio sulle note della canzone di Rino Gaetano “A mano, a mano” che i supporter rossoblu hanno eletto a inno per la squadra: una maglia personalizzata per la ragazza trentina. Nel corso della serata hanno sfilato Miss Calabria 2015 Bina Forciniti, Miss Rocchetta Calabria 2017 Caterina Megna, Miss Calabria 2017 e Miss Simpatia Interflora 2017 Maria Francesca Guido e la prima prefinalista nazionale Miss Equilibra Calabria 2018 Sara Fasano. La serata (la cui regia è curata da Luigi D’Alife e da Vincenzo “Nac” Naccarato), è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro composto da Ecle Rose, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Luca Passarelli, Giada Gabriele, Alessia Mandoliti e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido detentrice anche della fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Nel corso dello spettacolo ci sono stati i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it e l’esibizione di Ilenia Filippo, già protagonista di XFactor.

«Una serata splendida che abbiamo realizzato grazie al nostro grande amico e sostenitore Elia Diaco che cura la bellezza delle gambe delle nostre Miss. Sono felice di avere qui con noi Alice Rachele Arlanch, Francesca Testasecca e Roberta Morise a cui mi lega una forte amicizia nata proprio a Miss Italia. Un ringraziamento speciale ad un altro grande amico mio, del concorso e di tutta la Carlifashionagency e che ha voluto essere qui con noi: Cataldo Calabretta. Inoltre un ringraziamento all’assessore comunale Giuseppe Frisenda, al vicesindaco Benedetto Proto e a Ugo Pugliese primo cittadino di Crotone» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria».

La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.