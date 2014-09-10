Miti Contemporanei 2014: il racconto del Festival Teatrale itinerante. Il Presidente Raffa: “Un modello di sviluppo del territorio.”

Alla conferenza stampa in Provincia il bilancio della terza edizione: circa 170 spettatori a spettacolo e un modello di sviluppo che unisce teatro e beni archeologici

di Vincenzo Comi – “La terza edizione di ‘Miti Contemporanei ha consentito di storicizzare l’evento. Un evento divenuto internazionale che potrà accedere ai fondi ministeriali e regionali e che avrà sempre più ampio respiro. Siamo soddisfatti perché sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati.”

Sono le parole di Teresa Timpano, direttrice artistica di “Miti Contemporanei 2014: il racconto del Festival Teatrale itinerante” promosso dalla Compagnia “Scena Nuda” di concerto con l’Amministrazione Provinciale, che aprono la conferenza stampa tenutasi martedì mattina presso il palazzo storico della Provincia di Reggio Calabria, per riassumere e presentare i risultati, in termini di coinvolgimento e di ricerca artistica, del Festival.

“Siamo soddisfatti soprattutto per il successo di pubblico che ha avuto la rassegna teatrale. Il nostro lavoro ha funzionato dal punto di vista artistico e anche turistico. ‘Miti Contemporanei’ dimostra che le proposte di teatro contemporaneo che attingono da una matrice greca hanno realmente un riscontro sul territorio.”

Sindaci e istituzioni presenti

Presenti nella sala biblioteca di palazzo Foti oltre a tutti i sindaci dei Comuni in cui si sono tenute le serate del Festival Giovanni Barone, sindaco di Palmi, Santo Casile, sindaco di Bova e Rocco Luglio, sindaco di Portigliola anche Giuseppe Raffa, presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Rossella Agostino, per la Soprintendenza dei Beni Archeologici per la Calabria e Roberta Smeriglio, responsabile organizzativa del Festival “Miti Contemporanei”, che ha posto l’accento sulla ricaduta socio-economica dell’iniziativa che prevede la naturale commistione tra grandi eventi teatrali e i bene archeologici.

“Abbiamo calcolato la media degli spettatori in circa 170 a spettacolo. Per noi è un risultato molto importante che ci gratifica e che testimonia il buon lavoro svolto. La continuità progettuale nell’organizzazione di un Festival permette di creare dinamiche molto interessate dal punto di vista gestionale, artistico e turistico. Si crea anche uno spirito di osservazione critico che alimenta una sete che di anno in anno crea sempre maggiori aspettative.”

Il sostegno della Provincia

La Provincia, che ha finanziato l’evento per il terzo anno consecutivo, ha valorizzato e pubblicizzato le varie location in cui si sono tenuti gli spettacoli.