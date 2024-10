Modena ambizioso: pressing su Taibi per Corazza e non solo

Il Modena punterà al salto di categoria. Le ambizioni sono chiarissime come anche il desiderio di arrivare a quei calciatori esperti e vincenti, con la stessa politica che ha portato le due squadre di Reggio, appunto Reggina e Reggiana, alla conquista della serie B. E non è un caso secondo quanto scrivono i colleghi del Resto del Carlino che la società gialloblu guardi con grande attenzione agli esuberi dei due organici.

I buoni rapporti tra il Ds Taibi ed il collega Luca Matteassi, farà si che ne venga fuori un altro incontro per discutere del bomber più ricercato della serie C come Simone Corazza. Su di lui Como, Ternana e Palermo, ma il Modena è stato il primo a muoversi. Se ne discuterà, visto che lo stesso Ds amaranto in una recente intervista, ha parlato dell’attaccante di fatto mettendolo sul mercato. E sempre a Modena potrebbe tornarci Matteo Rubin, per una serie di motivi non particolarmente protagonista dello scorso campionato con la maglia della Reggina.

Ci si defila, invece, per il capitano Francesco De Rose, perchè pare che Taibi abbia comunicato al Modena la possibilità che lo stesso possa prolungare il proprio contratto con la società amaranto.