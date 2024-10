Modena-Reggina: chiuso il primo giorno di prevendita settore ospiti. Il dato

I supporters amaranto preparano l'invasione al Braglia. Saranno in tanti

Si è aperta questa mattina la prevendita dei biglietti anche per i tifosi della Reggina. Un settore, quello del Braglia, che mostra ampia disponibilità di posti per gli ospiti e che i supporters amaranto proveranno a riempire il più possibile. A conclusione della prima giornata, sono poco più di 600 i biglietti venduti, ricordando che ci sarà tempo fino alle ore 19,00 del 30 settembre, esattamente il giorno prima che le due squadra scendano in campo.