RFI, modifiche alla circolazione dei treni in Calabria per lavori di manutenzione. Le tratte interessate

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra le stazioni di Vibo Pizzo e Lamezia Terme, sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria dal 5 al 24 ottobre sulla Tirrenica, sulla via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo.

In particolare, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico di un viadotto nella tratta Eccellente – Vibo Pizzo. L’intervento consiste nella demolizione e successiva ricostruzione di un binario, dopo averne impermeabilizzato l’impalcato.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.