Nasce in centro a Reggio ‘Mondo Extension’: il salone dedicato alla cura dei capelli ed alla rinascita del sorriso

C’è un luogo, nel cuore di Reggio Calabria, dove la cura dei capelli diventa un gesto d’amore verso se stessi. Si chiama Mondo Extension, il nuovo salone di Marianna Adamo, professionista con oltre 11 anni di esperienza nel settore, già conosciuta per il suo centro “Il bello delle donne” a San Sperato.

Dopo anni di lavoro e specializzazione, Marianna ha deciso di ampliare il suo progetto aprendo un nuovo salone in via Demetrio Tripepi 128, dedicato in modo particolare a chi soffre di caduta dei capelli o alopecia, che apre le porte oggi, lunedì 13 ottobre.

“Ho voluto creare questo spazio per essere più vicina alle mie clienti, per donare sorrisi a chi non credeva più di poter risolvere il proprio problema. È una cosa bellissima: vederle cambiare, sentirle dire “mi sento di n”uovo me stessa”. In questo lavoro non offri solo un servizio, ma regali una nuova sicurezza, una nuova luce” ha raccontato la giovane titolare a CityNow.

Mondo Extension un’esclusiva per Reggio Calabria

Mondo Extension è unico nel suo genere e propone soluzioni innovative e personalizzate per ogni esigenza: dai topper che coprono con naturalezza le zone diradate o colpite da alopecia, fino alle extension invisibili e non dannose, con 23 differenti tecniche di applicazione.

Ogni trattamento viene realizzato su consulenza gratuita e su appuntamento, perché — come spiega la titolare — “ogni donna è diversa, e solo insieme è possibile trovare la soluzione più adatta per farla sentire di nuovo a proprio agio”.

Il salone mette a disposizione capelli 100% veri, con oltre 250 tonalità disponibili per garantire un risultato perfetto e naturale, in tutte le texture: liscio, mosso o riccio.

Per ogni donna, a ogni età

La perdita dei capelli può avere molte cause: stress, studio, stanchezza, cambiamenti ormonali, post gravidanza o terapie mediche. Qualunque sia il motivo, da Mondo Extension ogni donna trova una risposta concreta e un punto di arrivo per riscoprirsi.

Qui la bellezza non è solo estetica: è un percorso di rinascita personale, fatto di ascolto, empatia e professionalità.

“In questo lavoro – racconta Marianna – non c’è soddisfazione più grande di vedere una donna uscire con il sorriso. È come se, attraverso i capelli, ritrovasse una parte di sé”.

La cura che cambia la vita

Mondo Extension non è solo un salone, ma un luogo che restituisce fiducia e serenità. Grazie all’esperienza e alla sensibilità di Marianna, ogni cliente viene accompagnata passo dopo passo verso una nuova versione di sé.

Un cambiamento visibile, ma soprattutto emotivo, che trasforma il modo di guardarsi allo specchio.

Maggiori informazioni

Mondo Extension si trova in via Demetrio Tripepi, 128 – Reggio Calabria

Consulenze su appuntamento al numero 3459457934

Segui la pagina Instagram