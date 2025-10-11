Un nuovo simbolo per Reggio Calabria: la moneta dei Bronzi di Riace

Arriva la moneta souvenir ufficiale dei Bronzi di Riace, in vendita al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Un simbolo di arte e identità reggina

Da questa settimana, visitatori e cittadini potranno portare con sé un nuovo simbolo della città: la moneta souvenir ufficiale dedicata ai Bronzi di Riace e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La moneta rappresenta un oggetto da collezione e un ricordo tangibile della visita, al modico prezzo di 3,90 euro.

Il design della moneta souvenir

Il design riproduce su un lato i celebri Bronzi di Riace, capolavori dell’arte greca custoditi a Reggio Calabria, e sull’altro la facciata del Museo Archeologico Nazionale, sede che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita di visitatori e riconoscimento internazionale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città, offrendo ai visitatori un modo semplice, elegante e accessibile per ricordare una delle opere più straordinarie del mondo antico e il museo che le ospita.

Dove acquistare la moneta dei Bronzi di Riace

Le monete sono in vendita esclusivamente presso il bookshop del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un piccolo oggetto, dal grande valore simbolico e da collezione, che unisce memoria, arte e identità reggina.

Un ricordo che racconta Reggio Calabria

Un souvenir che racconta con orgoglio la città, i suoi Bronzi di Riace e la crescita continua del suo Museo, oggi tra i più visitati del Mezzogiorno.