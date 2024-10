Nomina presidente Unicef, gli auguri del Garante Marziale all’Avv. Tavella

È quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“Conosco la neopresidente – continua il Garante – ed apprezzo il senso vocazionale che anima la sua disponibilità a lavorare in favore dei bambini. D’altro canto è l’Unicef, costola delle Nazioni Unite, l’organizzazione più vicina al mio Ufficio sin dal giorno del mio insediamento. Su tanti fronti la loro collaborazione si è rivelata necessaria, soprattutto in tema di formazione dei tutori per minori stranieri non accompagnati. Se la Calabria è ai primissimi posti della classifica delle persone formate, lo si deve agli uomini ed agli strumenti che il presidente nazionale, Francesco Samengo, ed il segretario regionale Pietro Marino, mi hanno offerto”.