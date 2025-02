Monitoraggio PNRR a Reggio, Fuda: ‘Bene la spesa degli investimenti programmati’ 

Il Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Salvatore Fuda ha preso parte per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla cabina di coordinamento sull’avanzamento delle opere finanziate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare insieme a Sua Eccellenza il Prefetto e ai rappresentanti del Ministero abbiamo esaminato lo stato dell’arte sui finanziamenti che la Città Metropolitana ha ottenuto per i progetti sulla riforestazione del territorio.

Interventi in corso e obiettivi di spesa

«Si tratta di interventi importanti – ha spiegato il Delegato Salvatore Fuda – che seguiamo quotidianamente, e sui quali stiamo andando avanti in maniera spedita. Complessivamente si tratta di un finanziamento di 10 milioni di euro per la piantumazione di nuovi alberi in tutto il territorio della Città Metropolitana. I nostri tecnici hanno portato avanti fino ad oggi un lavoro davvero meritorio, realizzando tutte le attività previste in linea con i target di spesa ed il cronoprogramma dei lavori. Contiamo quindi di chiudere tutte le operazioni al termine del 2025 così come previsto dagli obiettivi che ci siamo posti».

«Continueremo e seguire insieme all’apparato amministrativo, in linea con gli indirizzi programmatici del sindaco Falcomatà con il quale abbiamo assegnato una specifica priorità agli aspetti ambientali, verificando lo stato di avanzamento degli interventi con l’obiettivo di realizzare una Città Metropolitana ancora più verde e sostenibile, per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e per realizzare un ecosistema più sostenibile ed equilibrato. Gli alberi sono importanti, perché regolano l’habitat ed il paesaggio e migliorano la qualità della vita delle persone».

Monitoraggio Svimez e avanzamento PNRR

Un focus specifico il Delegato all’Ambiente lo ha poi dedicato al recente monitoraggio Svimez, diffuso proprio in queste ore, ad un anno e mezzo dalla chiusura del piano. In particolare, secondo i dati diffusi dall’Associazione, gli Enti locali in Calabria sono molto avanti nella spesa dei fondi Pnrr rispetto alla Regione.

«Viene ribaltato quel falso mito secondo il quale gli Enti territoriali siano sinonimo di inefficienza e non riescano a spendere le risorse. Abbiamo invertito questo paradigma – ha affermato ancora il Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente – non solo in Calabria e al Sud, ma anche nel resto d’Italia, dimostrando che i Comuni riescono, seppur con grandi sacrifici organizzativi, ad attuare meglio gli investimenti sovraordinati. Per cui serve maggiore fiducia nei confronti delle Amministrazioni locali, che dimostrano di saper spendere, conoscendo i reali bisogni del territorio e delle comunità. Gli Enti di programmazione dovrebbero forse un po’ mollare la presa, affidando al territorio la spesa degli investimenti e permettendo una più efficace gestione da parte degli Enti locali che hanno sempre dimostrato sul campo di meritare quella tendenza al decentramento che è peraltro prevista dalla Costituzione, ma che rimane spesso inattuata».