Montalto ufficiale alla Pistoiese. Il passaggio sull’addio alla Reggina

La risoluzione consensuale con la Reggina, l’arrivo alla corte della Pistoiese dove ha ritrovato il Ds Taibi: “Qui c’è un progetto importante, mi sento ancora vivo, ho il fuoco dentro. Sono ambizioso, mi piace la competizione, il calcio fa parte della mia vita e nonostante l’età, sento di poter dare ancora molto. Cosa non ha funzionato alla Reggina? A questo domanda preferisco non rispondere, per una forma di rispetto verso la piazza di Reggio. Ci sarebbero tante cose da raccontare che in questo momento non mi va di dire ma che certamente dirò.

A me piace stare in gruppo, combattere, sudare la maglia, andare in campo la domenica e lottare contro l’avversario. Ho visto la Pistoiese domenica, ho visto nei compagni la stessa voglia. Sono pronto, poi decide l’allenatore se impiegarmi”.