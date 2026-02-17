Waterfront di Saline, sopralluogo di Versace: ‘Obiettivo sicurezza case e lidi. Metro City al fianco del Comune’

“Siamo qui grazie alle segnalazioni del comitato di cittadini di Saline Joniche, per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che si protrae da tempo. C’è la volontà da parte della Citta metropolitana, insieme al Comune di Montebello Jonico, affinché si possa correggere la progettazione iniziale del waterfront e mettere in sicurezza le abitazioni più vicine al mare e le strutture turistiche balneari, sulle quali molti cittadini ed imprenditori hanno fatto degli investimenti importanti.

Occorre dare maggiore sicurezza anche a chi vive ogni giorno in questo borgo. Ci auguriamo che dal confronto tra l’Amministrazione comunale ed il comitato di cittadini, esca una proposta costruttiva per un intervento di sicurezza e di soluzione definitiva al progetto del nuovo fronte a mare”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace a margine del sopralluogo sul litorale di Saline Joniche nel Comune di Montebello Jonico effettuato con in tecnici di Palazzo Alvaro, insieme ai cittadini del comitato locale e della sindaca Maria Foti.

Il monitoraggio della Città Metropolitana