Statale 106, ancora un incidente mortale: una donna perde la vita e due feriti
Due le auto coinvolte. I feriti sono stati trasportati in ospedale
20 Gennaio 2026 - 08:27 | Comunicato Stampa
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato è impegnata sulla SS 106, nel territorio del Comune di Montepaone, a seguito di un grave incidente stradale.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Ford Fiesta e una Toyota RAV4. Il bilancio è tragico: una donna ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite e trasferite presso struttura ospedaliera.
Intervento dei soccorsi e chiusura della SS 106
Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per:
- l’estrazione della salma;
- la messa in sicurezza dei mezzi;
- la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente;
collaborando con il personale sanitario per le operazioni di soccorso.
La SS 106, nel tratto interessato dal sinistro, è chiusa al transito fino al completamento delle operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza.