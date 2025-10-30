City Now

Calabria, operaio cade in un burrone: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

L'uomo era impegnato nei lavori di rifacimento del manto stradale

30 Ottobre 2025 - 08:18 | Comunicato Stampa

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12:00 circa a Monterosso Calabro in C.da Risciardi per soccorrere una persona. 

Un operaio, impegnato nei lavori di rifacimento del manto stradale, per cause non accertate, è caduto in un burrone fermandosi ad una profondità di circa 20 metri.

I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo stabilizzato su una barella Toboga lo hanno risalito al piano stradale dove è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto.

