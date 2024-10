Monza, Galliani: ‘Berlusconi mi ha chiesto di investire ancora…’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo scritto del grande mercato che sta effettuando il Monza al pari della Reggina. La società brianzola, guidata da Silvio Berlusconi e con l’AD Adriano Galliani, ha un budget elevatissimo e punta dichiaratamente alla promozione in serie A.

Proprio Adriano Galliani è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, questi alcuni passaggi della sua intervista, ripresa da pianetaserieb.it: “A Monza da comproprietario e vice presidente ho iniziato la carriera nel calcio. Quando Berlusconi mi ha chiamato al Milan sapevo che sarebbe stato l’inizio di una cavalcata trionfale. Non avrei mai potuto tradire il Milan andando altrove, semplicemente sono tornato a casa. L’amichevole del 5 settembre contro i rossoneri? Un’emozione grandissima, racchiude la storia di una vita. È un incontro che ho desiderato molto.

Berlusconi? Ogni giorno mi chiama per sapere se ci sono novità. A dire il vero pensavo l’ultima volta volesse sgridarmi, stiamo investendo per costruire una grande squadra, temevo di aver speso tanto. Invece mi chiede: “Adriano, cosa possiamo fare per rafforzarci ancora? Arcore è alle porte di Monza, dalla sua villa si vedono le luci del Brianteo”.