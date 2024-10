Mood Project Viola, importante ingresso nello staff medico neroarancio – FOTO

Lo staff medico della Mood Project Reggio Calabria si arricchisce di una nuova figura professionale.

Il dott. Michael Polimeni sarà il nuovo Osteopata dei neorarancio. Michael, laureatosi in scienze motorie e sportive presso l’Universita di Messina e poi specializzatosi ad Urbino in Attività Motoria Preventiva ed Adattata con curriculum in Rieducazione Funzionale, ha poi conseguito il Diploma in Osteopatia presso la Scuola ABEOS di Bologna.

Benvenuto.

L’altro annuncio del giorno