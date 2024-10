Mood Project Viola, Nobile: “A Roma dovremo imporre il nostro gioco”

Ospite di “Tutti i Figli di Campanaro”, Vittorio Nobile ha raccontato la propria soddisfazione per un successo, quello ottenuto contro Napoli, che ha permesso alla Viola di ottenere il quasi certo quinto posto in classifica.

“Vincendo contro Napoli abbiamo “messo in cassaforte” il quinto posto, una vittoria importante contro una grande squadra. Adesso le ultime due partite sulla carta dovrebbero essere più semplici ma non per questo saranno meno importanti. Abbiamo dimostrato, se concentrati, di poter battere chiunque cosi come siamo stati in grado di commettere passi falsi evitabili. Una vittoria ci permetterebbe di chiudere quinti, un bel traguardo dopo tutto quello che è successo. Addirittura in caso di un passo falso di Matera potremo anche avere una minima opportunità di arrivare quarti. Noi pensiamo a vincerle tutte poi si vedrà”.