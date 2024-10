Mood Project Viola, in trasferta contro l’HSC Roma. Scopriamo il roster avversario

Nell’ultima trasferta della stagione regolare la Mood Project Reggio Calabria sarà di scena al PalaHoney domani sabato 13 aprile alle ore 17:0, ospite della dell’In Più Broker Roma. I capitolini sono senza dubbio tra le squadre rivelazione del torneo. Dopo esser stati a lungo in vetta alla classifica, uno dei roster più giovani del campionato, ha ottenuto con anticipo la matematica qualificazione ai play off, altro banco di prova per i tanti talenti a disposizioni di coach Bizzozzi, alla prima esperienza in un campionato “senior”.

IL ROSTER

Il “progetto HSC”, tra i settori giovanili messosi maggiormente in mostra negli ultimi anni, vuole concludere al meglio un’annata ricca di soddisfazioni. Nonostante il calo delle ultime settimane ( sconfitta interna con la Iul ed esterna contro Scauri) i romani vogliono ottenere il miglio piazzamento finale. Partito Visnjc, a far da chioccia ai tanti “millennials” in rosa è rimasto il solo Bruni, playmaker esperto e miglior assistman del girone. Gli esterni sono i due esplosivi prospetti, scoutizzati da giovanissimi in Camerun ma di formazione italiana, Aristide Mouha (17.7 punti di media e secondo miglior realizzatore del torneo) e Joel Fakou. Da “numero quattro”, seppur in maniera atipica, agirà il classe 2000 Cosimo Costi. Cedric e Ndzie si alterneranno nel ruolo di pivot. Dalla panchina le rotazioni di Bizzozzi saranno aperte dagli ingressi dei giovanissimi Dron (2002) , Di Simone, Rubinetti e Di Paolo.

All’andata la Viola vinse nettamente per 79-52 interrompendo la lunga striscia positiva dell’HSC. Sabato, in anticipo alle 17, in palio ci sarà il quinto posto.