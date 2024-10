Mood Project Viola, Paesano: “Roma trasferta insidiosa, per i Play Off massima concentrazione”

Ai microfoni di Break In Sport, magazine radiofonico in onda su Radio Antenna Febea, ha parlato Alessandro Paesano.

Il pivot romano alla vigilia della trasferta di Roma ha parlato delle insidie che il match contro l’HSC potrà riservare.

“Sarà una partita difficile, fisica e combattuta in un campo non facile contro una squadra giovane che corre,difende ed ha le potenzialità per darci fastidio. Dovremo andare li concentrati e fare le nostre cose per cercare di mantenere il quinto posto”.