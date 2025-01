Reggio, Morabito (Pd): ‘Rendiconto annuale porta il segno del cambiamento e del rilancio del territorio’

«Sosteniamo il sindaco Giuseppe Falcomatà e la giunta comunale di Palazzo San Giorgio per l’ottimo lavoro svolto e per la grande capacità di rilancio sociale, culturale ed economico di tutto il territorio di Reggio Calabria».

È quanto afferma Antonio Morabito, segretario metropolitano del Partito Democratico di Reggio Calabria, a margine dei due incontri dedicati alle attività svolte nel 2024 dall’esecutivo e dalle società “in house” dell’Ente.

Risultati straordinari nel lavoro e nella lotta al precariato

«Dai dati forniti – spiega Morabito – si evince chiaramente lo slancio in avanti del Comune, riuscito ad assumere 102 nuove figure attraverso concorsi pubblici banditi dopo oltre 20 anni. Già di per sé, questo appare come un risultato straordinario che premia gli sforzi dei nostri giovani reggini che possono continuare a crescere ed investire sulla nostra città.

Se pensiamo, poi, all’abbattimento di ogni forma di precariato all’interno dell’Ente, abbiamo un quadro completo di quanto il lavoro sia stato in cima alle priorità di una squadra di governo consapevole delle criticità da aggredire».

Politiche ambientali e il “Green Deal”

«Massima approvazione – continua Morabito – non può che suscitare la forte impronta impressa alle politiche ambientali, con un’agenda che sfida le logiche deviate di chi rinnega i rischi legati all’inquinamento e al cambiamento climatico».

Morabito sottolinea l’implementazione della flotta Atam con 66 bus elettrici, una scelta strategica per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità della vita nella comunità.

Utilizzo ottimale dei fondi europei

«Quella di Giuseppe Falcomatà – prosegue Morabito – è una giunta fortemente radicata nel concetto di un’Europa vicina e amica dei popoli».

La rendicontazione dell’89% delle risorse assegnate con la programmazione Pon Metro 2014/2020 è stata descritta come un esempio di gestione virtuosa dei fondi comunitari:

«Tantissimi servizi e opere pubbliche hanno visto la luce grazie all’alto grado di spesa dei fondi europei, rafforzando la credibilità dell’amministrazione comunale».

Morabito guarda con ottimismo al futuro, sottolineando le opportunità offerte dai 190 milioni previsti con i programmi del Pn plus 2021/2027.

Successi nella riscossione tributi e nei servizi pubblici

In conclusione, Morabito evidenzia i dati positivi delle società “in house”:

Oltre 85 milioni di euro di riscossione ordinaria dei tributi , il risultato più alto mai registrato, a dimostrazione di una forte volontà di combattere l’evasione fiscale.

, il risultato più alto mai registrato, a dimostrazione di una forte volontà di combattere l’evasione fiscale. Oltre 8000 interventi effettuati dagli operai della società Castore, che hanno garantito maggiore efficienza nei servizi e stabilità per i lavoratori.

«“Pagare tutti per pagare meno” è il mantra che continueremo a promuovere, per responsabilizzare i cittadini a una compartecipazione equa e proficua alla crescita del territorio», conclude Morabito.