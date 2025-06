Reggio, Morabito (Pd): ‘L’unità del partito è il valore che ci guida’

Si tratta di rilanciare l’impegno, con il sostegno di centinaia di iscritti PD dell’Area Metropolitana che hanno sostenuto in questi anni la mia Segreteria, che continuano a lottare – nei territori – per l’affermazione della buona Politica, del sacrificio dei propri interessi per la Cosa Pubblica.

Abbiamo – insieme– riaperto Circoli da troppo tempo chiusi, abbiamo rivitalizzato le comunità da troppo tempo abbandonate a se stesse, abbiamo ricostruito giuridicamente la Federazione Provinciale, abbiamo affrontato con serietà tutti i passaggi elettorali, anche interni, dimostrando che quando il Partito c’è, che quando gli Organi sono costituiti e sono attivi, anche gli “eletti” hanno da guadagnarci in termini di contatto diretto con il proprio Popolo, attraverso la declinazione corale dei valori condivisi.

Unità e continuità nel nuovo passaggio del PD Metropolitano

L’uomo o la donna soli al comando sono, alla lunga, fallimentari. I dibattiti, le riunioni, gli incontri pubblici, i seminari tematici servono propriamente a questo: ad accendere una luce in ogni Comunità cittadina, ad offrire spazi di confronto e sintesi. Così abbiamo fatto in questi anni e così continueremo a fare! Oggi il PD Metropolitano compie un nuovo passaggio e lo compie sulla base di un accordo politico unitario, nessuno escluso.

Al nuovo Segretario vanno i miei più sinceri auguri di Compagno e Amico! L’impegno mio e della comunità progressista dei democratici metropolitani continuerà in queste e in altre forme, con nuovo slancio, con una visione ancora più ampia, regionale. È la Calabria tutta, infatti, che ha bisogno di un Nuovo Partito Democratico, di un percorso sempre più legato al lavoro straordinario che Elly Schlein sta realizzando a Roma.

Il Centrosinistra Calabrese e Reggino hanno di fronte importantissimi appuntamenti politico-elettorali e abbiamo tutti un compito preciso: non possiamo consegnare di nuovo la Calabria, i nostri territori, alle Destre della mala sanità, dell’emigrazione forzata, delle infrastrutture carenti, dell’incubo Ponte sullo Stretto, del declino del Porto di Gioia Tauro, del lavoro povero e insicuro.

Leggi anche

Io ci sono, sono in campo per il Partito Democratico Calabrese, pronto a servire ancora un popolo speciale, dignitoso, ricco di voglia di fare e di Idee chiare. È la forza politica di chi crede nel progresso, nelle riforme, in una Sinistra plurale e democratica. Siamo in tanti e il lavoro ricomincia ora, subito!