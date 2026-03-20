‘Reggio Morning Club’, al ‘Via Veneto’ si balla a colazione

A Reggio Calabria arriva un format nuovo, già capace di attirare curiosità ancora prima del debutto. Si chiama “Reggio Morning Club” ed è la nuova iniziativa lanciata da Club Resistencia al locale Via Veneto, pensata per portare in città il trend del soft clubbing: musica elettronica e dj set di giorno, la domenica mattina, in una dimensione diversa da quella classica del club notturno.

L’appuntamento è in programma domenica 22 marzo, con start alle ore 11:45, proprio da Via Veneto. In console ci saranno Antonio Venanzi ed Elisa, protagonisti musicali di un evento che si presenta come un brunch domenicale all’insegna della condivisione, del ritmo e di un modo nuovo di vivere il tempo libero.

L’idea è chiara: trasformare il clubbing in un’esperienza diurna, inclusiva e consapevole, capace di unire musica, food e famiglia. Non più soltanto notte e pista, ma uno spazio in cui stare insieme, bere un caffè, fare brunch, ascoltare buona musica e vivere qualche ora di leggerezza in un contesto aperto a tutti.

Il format nasce tra New York e Londra e negli ultimi mesi ha trovato terreno fertile anche in Italia, dove ha già raccolto riscontri importanti, soprattutto a Milano. Adesso tocca a Reggio Calabria confrontarsi con una tendenza che sta cambiando il modo di pensare il divertimento: meno eccessi, più socialità, più benessere, senza rinunciare all’energia della musica elettronica.

“Vista la grande richiesta di questo format che sta spopolando in tutta Italia abbiamo deciso di accontentare la nostra clientela”, spiegano gli organizzatori.

Per la città si tratta di una vera novità. Il Morning Club, infatti, arriva per la prima volta a Reggio Calabria con un’impostazione che punta su più elementi: il brunch, il dj set, la dimensione family friendly e un’atmosfera pensata per chi vuole divertirsi anche fuori dagli schemi abituali del sabato notte.

Sulla carta, il “Reggio Morning Club” ha già tutte le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante nel panorama degli eventi cittadini. Perché unisce una formula già collaudata altrove a una proposta fresca, originale e ancora poco esplorata in riva allo Stretto. E domenica 22 marzo, a partire dalle 11:45 da Via Veneto, sarà il pubblico a dire se questa prima volta potrà diventare un nuovo appuntamento fisso.