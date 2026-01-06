Addio a Chizzoniti, fissate Camera ardente e funerali
Nell'Aula Consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio la Camera ardente, le esequie invece si svolgeranno in Cattedrale
06 Gennaio 2026 - 15:21 | Redazione
Domani mercoledì 7 gennaio a partire dalle ore 10.30 sarà allestita la Camera ardente per l’avvocato Aurelio Chizzoniti, già consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, nell’Aula Consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Le esequie si svolgeranno alle ore 16.00 in Cattedrale.