Morte Davide Astori, la serie A non scende in campo

La notizia della scomparsa del capitano viola Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Pioggia di messaggi giungono da ogni parte alla famiglia del calciatore, per una domenica di calcio che si trasforma in una delle giornate più tristi per il calcio italiano.

Dopo l’ovvia sospensione del match tra Udinese e Fiorentina, seguita da quella che si sarebbe dovuta giocare allo stadio Marassi tra il Genoa ed il Cagliari, su richiesta del presidente dell’associazione calciatori Tommasi, il Commissario della Federcalcio Fabbricini, ha reso ufficiale la sospensione dell’intera giornata di campionato e rinviata a data da destinarsi.