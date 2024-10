Ultimo saluto a Franco De Luca, Irto: “Un punto di riferimento politico”

“Sono addolorato per la scomparsa di Franco De Luca, strappato all’affetto dei propri cari e all’impegno politico cui ha dedicato la sua vita”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, dopo aver appreso della morte del dirigente regionale del Partito democratico.

“De Luca è stato un’espressione di primissimo piano del mondo politico calabrese, nel quale si è sempre distinto per il tratto umano e per la rigorosa impostazione. Caratteristiche, queste, che lo hanno accompagnato in tutti i ruoli che ha ricoperto, fino all’ultimo, quello di tesoriere del Pd regionale.

Ma Franco è stato anche un uomo delle istituzioni, per due legislature consigliere regionale, nella cui veste ha fornito un prezioso contributo alla più alta assemblea democratica della nostra regione”.