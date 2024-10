L’omaggio di Irto ai poliziotti uccisi a Trieste: “Un grazie alle donne e agli uomini dello Stato”

Doveroso omaggio del Consiglio regionale della Calabria alla Polizia di Stato, dopo la tragica uccisione, avvenuta a Trieste, degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Domenego.

Questa mattina, il presidente dell’Assemblea legislativa Nicola Irto, accolto dal questore Maurizio Vallone, ha deposto un fascio di fiori dinanzi al monumento ai Caduti che si trova all’interno degli uffici della Questura di Reggio Calabria.

Durante la deferente e commossa visita, il presidente Irto è stato accompagnato in delegazione dai consiglieri Ennio Morrone e Domenico Battaglia.

“Abbiamo avvertito il dovere di testimoniare personalmente la nostra vicinanza alla Polizia, onorando la memoria dei due agenti caduti nel capoluogo giuliano e, al contempo, esprimendo la gratitudine per quanto le donne e gli uomini dello Stato fanno quotidianamente, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini specie in un territorio come il nostro”, ha affermato il presidente Irto che ha concluso: “Ho ringraziato il questore Vallone perché il lavoro e la presenza delle forze dell’ordine stanno restituendo fiducia nello Stato ai cittadini, attraverso un’azione virtuosa che coniuga l’impegno repressivo dei fenomeni criminali con la diffusione della cultura della legalità”.