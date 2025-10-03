20 anni fa moriva Franco Scoglio in diretta tv. Quella profezia che purtroppo si avverò

"Il Professore" è stato anche allenatore della Reggina. Anni d'oro a Messina e al Genoa. Alcune sue frasi diventate celebri

Ha iniziato ad allenare alla Gioiese dove ha vinto un campionato di Promozione e uno di serie D. E’ stato il tecnico delle giovanili della Reggina e poi anche allenatore della prima squadra. Gli anni d’oro li ha vissuti a Messina dove ha vinto un campionato di serie C e sfiorato la promozione in serie A la stagione successiva, cosa invece riuscita con il Genoa dove ha vissuto anni indimenticabili e dove ci è tornato altre due volte. Un legame fortissimo con i tifosi e la squadra, tanto da decidere di rimanere in quella città che di fatto lo aveva adottato.

“Morirò parlando del Genoa“, aveva dichiarato, purtroppo una profezia che si è avverata. Ed esattamente così andò, essendo stato vittima di un arresto cardiaco in diretta televisiva il 3 ottobre del 2005, mentre discuteva in maniera animata, con l’allora presidente Enrico Preziosi. E’ morto parlando di Genoa…

Ha allenato tantissime altre squadre come Acireale, Akragas, Spezia, Crotone, Bologna, Udinese, Lucchese, Pescara, Torino, Cosenza, Ancora, Tunisia, Libia e ha chiuso con il Napoli nella stagione 2002-03.

Celebri alcune delle sue frasi: “Io non faccio poesia, io verticalizzo“. “Lei, là in fondo, la deve smettere, sennò parlo ad minchiam” e appunto “Morirò parlando del Genoa“.