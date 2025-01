È morto il genio della fotografia Oliviero Toscani

Era ricoverato all'ospedale di Cecina per l'aggravamento delle sue condizioni di salute a due anni dalla diagnosi di amiloidosi. Con le sue campagne pubblicitarie (celebri e controverse quelle per Benetton), ha rivoluzionato la comunicazione

È morto Oliviero Toscani: lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa.

“Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali”, si legge nella nota firmata dalla moglie Kirsti e dai figli.

Toscani, 82 anni, era ricoverato da venerdì 10 gennaio nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina (Livorno). I medici avrebbero rilevato una serie di danni ad alcuni organi vitali. Il grande fotografo non era più cosciente. La moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese che è legata a lui da 50 anni, aveva dichiarato:

“Sembra una strada senza ritorno”.

Nella mattina di venerdì 10 gennaio Toscani aveva lasciato in ambulanza, accompagnato dalla moglie, la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato un quadro clinico particolarmente grave e complesso, da richiedere l’immediato ricovero in rianimazione.

“Per spiegare certe cose, semplicemente le parole non bastano. Ce l’hai insegnato tu. E allora preferiamo salutarti con un’immagine che hai scattato per noi tanti anni fa, nel 1989. Addio Oliviero. Continua a sognare”. Lo scrive sui propri canali social il Gruppo Benetton, in omaggio a Oliviero Toscani.

fonte rainews.it