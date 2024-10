Condofuri, incidente sul lavoro: muore operaio. Il cordoglio di RFI

Condofuri in lutto per la morte di un operaio. L’incidente mortale è avvenuto nel cantiere della stazione ferroviaria del paese della fascia ionica. L’operaio si trovava a bordo di un mezzo di lavoro ed è stato trascinato via dal nastro trasportatore, finendo intrappolato sui binari. All’arrivo dei soccorsi, gli uomini del 118 hanno accertato il decesso.

Sul tragico incidente indagano gli uomini della Polizia Ferroviaria.

MORTE OPERAIO A CONDOFURI, IL CORDOGLIO DI RFI

La Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) esprime cordoglio e vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto questa mattina in prossimità della stazione di Condofuri.

La redazione di CityNow si unisce al dolore dei familiari.