Morte Papa Francesco: proclamati 5 giorni di lutto nazionale

Una misura simbolica per commemorare eventi tragici

Su invito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Quando il governo dichiara il lutto nazionale, si tratta di una misura simbolica per commemorare eventi tragici o la morte di personalità di rilievo. Non esiste una normativa rigida che lo regolamenti, ma prassi consolidate definiscono cosa comporta. Esiste però una circolare del 2002 dove l’esecutivo aveva dato indicazioni su funerali e lutti di Stato.

Scuole e uffici saranno aperti?

Il lutto nazionale in questa occasione cade durante un periodo compreso tra due “ponti” e quindi molte scuole sono già chiuse. Ma in ogni caso nel lutto nazionale non vengono chiuse le scuole né tanto meno gli uffici. È prassi invece che si svolga un minuto di silenzio. Vengono invece messe a mezz’asta tutte le bandiere.

Eventi sportivi e concerti si possono svolgere?

Il governo ha già fatto sapere che le partite di calcio solo di sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco, non si svolgeranno. Anche i concerti e gli altri eventi culturali, che non siano di beneficenza, potranno subire modifiche o cancellazioni.

Nessuna modifica è prevista da parte delle autorità alle manifestazioni per il 25 aprile che proprio quest’anno celebra gli 80 anni della liberazione dal regime nazi-fascista. Il ministro Musumeci, al termine del Cdm dove è stato proclamato il lutto nazionale, ha spiegato che “tutte le cerimonie sono consentite, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”.

Mattarella non cambia l’agenda per il 25 aprile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà come previsto la festa della Liberazione. Per il 25 aprile, in particolare, è previsto, alle 9:30, il consueto omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona per l’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Poi Mattarella si sposterà a Genova dove, alle 16, al Teatro Ivo Chiesa parteciperà a un incontro sulla Liberazione.

Fonte: SkyTg24