Morte Santelli: la Reggina rinvia il terzo capitolo di #Ambition

La notizia un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto veramente tutti. Seppur a conoscenza della malattia da lei stessa comunicata nel momento in cui è stata eletta, l’improvvisa scomparsa del Presidente della Regione Jole Santelli ha scosso la mattinata dei calabresi e non solo. La Reggina, dopo il comunicato ufficiale di vicinanza e cordoglio, ha giustamente deciso di rinviare uno degli appuntamenti in agenda, programmato per la tarda mattinata di oggi:

“A seguito della prematura e improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli, la Reggina 1914 comunica che la presentazione di “#Ambition, 3rd Chapter” sarà rinviata a data da destinarsi”.