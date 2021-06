Reggio, ritrovato cadavere in uno stabile abbandonato: si indaga sulle cause della morte

Accertamenti in corso da parte del sostituto procuratore per l'identificazione del cadavere

Nella serata di ieri la Polizia locale del Comune di Reggio Calabria, a seguito di una segnalazione giunta in sala operativa, è intervenuta in uno stabile in disuso di proprietà comunale alla via Sbarre, ove ha rinvenuto il cadavere di un uomo dell'apparente età di circa 40 anni con tratti somatici mediorientali.

Il soggetto presumibilmente aveva trovato ivi temporaneo alloggio. Dai primi accertamenti svolti anche dal medico legale intervenuto, sembra che la morte sia sopravvenuta per cause naturali. È in corso, dalla serata di ieri, una strenua attività finalizzata alla identificazione del cadavere atteso che la persona deceduta non recava seco alcun documento di riconoscimento.

Le attività sono dirette dal sostituto procuratore in turno immediatamente notiziato dell'accaduto.