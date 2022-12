Mostra dedicata ai Bronzi alla Galleria di Firenze: aperture e orari per le festività natalizie

La Galleria dell’Accademia di Firenze invita il pubblico a celebrare le festività natalizie insieme. Il museo sarà eccezionalmente aperto lunedì 26 dicembre, per Santo Stefano, lunedì 2 e venerdì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. L’orario di apertura sarà, come di consueto, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

E domenica 1 gennaio 2023, il primo giorno del nuovo anno, grazie all’iniziativa del MiC- Ministero della Cultura, “domenica al museo” (#DomenicalMuseo), che coinvolge tutti i musei statali, sarà visitabile gratuitamente (orario, 9.15 – 18.50; ultimo ingresso ore 18.20).

Sarà l’occasione per ammirare, oltre alle nuove sale, compreso nel biglietto della Galleria, anche I BRONZI DI RIACE un percorso per immagini, fotografie di Luigi Spina, a cura di Carmelo Malacrino, direttore del MArRC, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria, realizzata per il Cinquantesimo anno dalla loro scoperta. Un tributo alla potenza e alla bellezza iconografica delle due magnifiche statue bronzee, capolavori indiscussi dell’arte greca del V secolo a.C., ritrovate in mare il 16 agosto del 1972, nei pressi di Riace Marina. Sottoposte a un primo intervento di restauro al Museo Nazionale di Reggio Calabria, agli inizi del 1975 furono portate a Firenze per la prosecuzione del restauro, nel Laboratorio della Soprintendenza Archeologica della Toscana. E a Firenze, nel dicembre 1980, furono esposte al pubblico per la prima volta, un evento che richiamò centinaia di visitatori da ogni parte del mondo.

La mostra con i magnifici scatti di Luigi Spina fa parte del programma di DAVID 140, ideato da Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, per festeggiare i 140 anni del capolavoro di Michelangelo nella Tribuna. Un’esposizione suggestiva che riunisce due icone dell’arte: i Bronzi di Riace e il David di Michelangelo, un concreto esempio di collaborazione fra grandi musei italiani.

La Galleria dell’Accademia di Firenze rimarrà chiusa il 25 dicembre.