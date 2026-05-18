Reggio, presentata al MArRC la mostra “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria”

L'esposizione curata da Bluocean offre un'immersione totale nei colori e nelle emozioni di una terra fatta di tradizioni millenarie e bellezze paesaggistiche, ma anche di forti contraddizioni

Si è tenuta venerdì 15 maggio, nella suggestiva cornice della terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la partecipata presentazione di “Identità e territorio. Sguardi dalla Calabria”, l’ambizioso progetto culturale ideato e prodotto da Bluocean.

La mostra, che dal 12 maggio sta già arricchendo i prestigiosi spazi di Piazza Paolo Orsi (dove sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 7 giugno), si è confermata molto più di una semplice esposizione fotografica.

L’evento di presentazione ha offerto al numeroso pubblico di appassionati e professionisti un momento di riflessione corale sulla complessa identità calabrese, raccontata attraverso gli obiettivi di autorevoli fotogiornalisti internazionali e di talentuosi giovani professionisti del territorio.

A fare gli onori di casa, in rappresentanza del Museo Archeologico Nazionale, è intervenuta l’Arch. Claudia Ventura, Funzionario Architetto del MArRC, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la nuova visione degli spazi museali:

“Per noi è un piacere essere partner culturali di questo progetto, in un momento in cui il museo diventa un luogo vivo e accogliente, aperto soprattutto alla contemporaneità. Questo vuol dire mettere in dialogo la memoria con l’innovazione, il passato con il futuro, riuscendo a parlare di archeologia mentre si parla di arte e di fotografia. È nostra volontà ospitare gli eventi proprio in Piazza Orsi per permettere un rapporto di continuità tra l’esterno, Piazza De Nava, e l’interno del museo, consentendo a chiunque di visitare un’esposizione artistica di qualità in modo libero e gratuito”.

Il cuore della narrazione espositiva è stato poi esplorato da Francesco Scarpino, Amministratore Unico di Bluocean e curatore della mostra. Il suo intervento ha evidenziato l’impegno costante dell’organizzazione nel promuovere la fotografia di alto livello e l’importanza della location:

“Il Museo Archeologico Nazionale è uno scrigno prezioso, una gemma a livello internazionale che noi reggini stessi dovremmo riscoprire sempre di più, e speriamo che i nostri contenuti siano degni di un contenitore così importante. Questa mostra ci dà l’opportunità di guardare la Calabria attraverso sguardi molto diversificati. Abbiamo grandi firme di National Geographic, come Randy Olson, che ci restituisce i lavoratori della piana di Gioia Tauro intenti a raccogliere le olive quasi come degli eroi a fine giornata. Accanto a loro, ci sono fotografi calabresi e reggini di straordinaria importanza che riescono a creare un parallelismo di particolare suggestione”.

A impreziosire il dibattito, conferendo un respiro internazionale all’analisi delle opere e portando la sua esperienza sul campo con i giovani fotografi, è stata la presenza di Rosy Santella, Photo Editor del celebre settimanale Internazionale:

“L’idea è quella di creare un dialogo e un confronto per arricchirci reciprocamente. Da una parte svelo un po’ il dietro le quinte di cosa significhi lavorare in una redazione, confrontandoci anche su temi attuali come le paure legate all’intelligenza artificiale nell’editoria; dall’altra mi nutro dei loro racconti. Al di là della bellezza di ogni singola immagine, a me interessa molto chi c’è dietro lo scatto e perché lo ha fatto. In questi lavori ho visto interesse, curiosità ed entusiasmo: esattamente quello che bisogna avere quando si vuole fare questo mestiere”.

L’esposizione offre un’immersione totale nei colori e nelle emozioni di una terra fatta di tradizioni millenarie e bellezze paesaggistiche, ma anche di forti contraddizioni.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco delle grandi mostre firmate dal 2008 con il marchio BLUOCEAN’S WORKSHOP®, rientra tra i progetti valutati meritevoli di contributo da parte della Regione Calabria, a valere sull’Avviso pubblico per il sostegno e la promozione turistica e culturale 2025.