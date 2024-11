Mostra personale di dipinti e ceramiche di Francesca Borgia a Reggio Calabria.

Da sabato 3 gennaio e fino al 14 gennaio lo show room Laruffa-Luppino di Reggio Calabria in via Torrione 75 ospita la personale di dipinti e ceramiche di Francesca Borgia. In attività dal 1984 Francesca Borgia è impegnata in quella ricerca che, attraverso l’arte, permette un lavoro di indagine costante con la realtà, rappresentandola spesso impietosamente ma senza rinunciare alla bellezza. Il particolarissimo blu del mare dello Stretto, i suoi miti, le crude e difficili realtà delle sue sponde trovano in questa esposizione una lettura intima e appassionata nel tentativo di costruire un’identità collettiva dei suoi abitanti.Inaugurazione il 3 gennaio alle ore 18,00 con sonorizzazione d’ambiente a cura di Alessio Laganà.