A Reggio Calabria la mostra “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani”

Dal 10 maggio al 1° giugno 2025 in mostra i testamenti di Hack, Totò, De Nava, Jerace, Tripepi e Rotella. Evento con ingresso libero, tutte le info

Storia, letteratura, politica, teatro, imprenditoria, religione rivisitati attraverso le ultime volontà di personaggi come Cavour, Garibaldi, De Nicola, Manzoni, D’Annunzio, Pirandello, Verdi, Caruso, Papa Giovanni XXIII. Sono alcuni dei nomi dei grandi personaggi che hanno fatto la storia d’Italia, le cui ultime volontà sono state riscoperte dal Notariato e messe a disposizione del grande pubblico attraverso la mostra: “Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani” – realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato – una raccolta di documenti che narra l’Italia da un punto di vista inedito, quello dei testamenti di politici, imprenditori, artisti che hanno reso grande il nostro Paese.

Nuovi documenti inediti: Hack e Totò

Dal 10 maggio al 1° giugno 2025 la mostra arriva a Reggio Calabria, presso la Pinacoteca Civica, grazie al Comitato Regionale Notarile della Calabria e al Consiglio Notarile di Reggio Calabria. Per la prima volta saranno esposti i testamenti di Margherita Hack e il testamento massonico di Totò.

Un viaggio storico ed emotivo nei testamenti dei grandi italiani

La mostra – nata a Roma per i 150 anni dell’Unità d’Italia e ospitata in numerose città italiane e a Berlino – offre un itinerario rivelatore. Ogni testamento racconta dell’autore non solo la situazione familiare ed economica, ma soprattutto animo, scelte morali e civili, propensioni e carattere. È l’Italia che si racconta da una prospettiva unica, emozionale e autentica.

Legalità e memoria: il progetto “Notai a scuola”

All’interno del programma, è previsto il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole superiori calabresi con il progetto “Notai a scuola per la legalità”, che sensibilizza alla cultura della legalità e alla funzione notarile nella prevenzione della illegalità. Tre eventi saranno organizzati per gli studenti nella Sala consiliare di Palazzo San Giorgio: sabato 10, 17 e 31 maggio.

I testamenti dei grandi calabresi in mostra

In mostra anche i testamenti di illustri calabresi:

Giuseppe De Nava, politico e sindaco di Reggio Calabria, con un lascito per la Biblioteca “Pietro De Nava”.

Francesco Jerace, scultore, che dedica la sua eredità alla sorella e propone l’utilizzo della casa per fini sociali.

Domenico Tripepi, avvocato e politico, lascia l’eredità all’Ospedale di Melito Porto Salvo e, in subordine, ad altri enti di valore sociale.

Mimmo Rotella, artista internazionale, istituisce la sua Fondazione e ne definisce l’utilizzo per la promozione dell’arte e della cultura.

Archivi notarili: custodi della memoria

Gli archivi notarili e di Stato custodiscono la storia economica, politica e culturale del Paese. I testamenti, oltre alla loro funzione giuridica, si rivelano preziosi strumenti di narrazione collettiva e identitaria.

Inaugurazione e orari della mostra

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 9 maggio, alle ore 17, presso Palazzo San Giorgio. A seguire, cocktail inaugurale e visita privata.

ORARI MOSTRA: dal 10 maggio al 1° giugno 2025

Martedì – Venerdì: 8:30 – 13:30 / 14:30 – 18:00

Sabato: 8:30 – 18:30

Domenica: 9:00 – 13:00

Lunedì: chiuso

INGRESSO LIBERO