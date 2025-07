Motta Beer Fest: due serate di birra, musica e tradizione

Il 4 e 5 agosto torna la Festa della Birra, appuntamento attesissimo dell’estate reggina. Nella suggestiva cornice del borgo, andrà in scena il Motta Beer Fest 2025: un mix perfetto di sapori, tradizioni e spettacolo.

Due serate cariche di energia, con un programma pensato per coinvolgere ogni generazione. Protagonista assoluta sarà la birra, servita in tutte le sue declinazioni: artigianale, locale, ghiacciata e accompagnata da una selezione di piatti tipici e street food.

4 agosto – Note dal sud con il “Bella D’Estate Tour”

Ad aprire l’evento sarà, sabato 4 agosto, la tappa del “Bella D’Estate Tour 2025” di Stefano Priolo e Nino De Francesco. Un concerto intenso, radicato nei suoni ancestrali della Calabria. I due artisti porteranno sul palco un mix potente di musica popolare e atmosfere mediterranee, dando il via alla festa con un’esplosione di ritmo e identità.

5 agosto – Danze caraibiche sotto le stelle

La seconda serata, domenica 5 agosto, accenderà l’intera piazza con lo spettacolo di danze caraibiche curato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Bailando. Insieme alle scuole Jazz Ballet e New Gagliardi Dance, i ballerini si esibiranno in performance travolgenti tra salsa, bachata e merengue. Una festa di colori e movimenti, perfetta per lasciarsi andare al ritmo e al divertimento.

Un evento per tutti i gusti

Non solo musica e danza. La Festa della Birra è anche l’occasione per riscoprire il gusto autentico della convivialità, tra birre selezionate, piatti tipici e prodotti locali. Un viaggio nei sapori e nei suoni che attraversa la cultura calabrese e si apre al mondo, tra tradizione e innovazione.

Motta San Giovanni vi aspetta con le sue luci, la sua storia e l’atmosfera inconfondibile di un’estate tutta da vivere.