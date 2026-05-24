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Motta San Giovanni, tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione dell’Infiorata 2026

L'evento vuole celebrare tradizione e creatività della comunità mottese

24 Maggio 2026 - 16:09 | Comunicato Stampa

Motta San Giovanni nov

Tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione dell’Infiorata 2026, che si terrà il giorno 23 maggio p.v. alle ore 17:00 presso Piazza della Municipalità a Motta San Giovanni

L’evento vuole celebrare tradizione e creatività della comunità mottese, il partenariato con la Pro Loco di San Salvo (CH) e la collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria.  

Infiorata

Sarà l’occasione per ammirare in anteprima i tappeti floreali e la mostra pittorica allestita lungo il percorso.

Programma dell’evento

Questo il programma dell’Infiorata 2026:

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  • Ore 17.00 Tour guidato tra i quadri floreali e la galleria d’arte degli studenti   
  • Ore 17.30  Taglio del nastro e saluti istituzionali.
  • Ore 18.30 street food e dj set.

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Motta San Giovanni Cultura

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