City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Lazzaro, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri

Per rendere ancora più emozionante questo momento di condivisione, la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” si esibirà in un coinvolgente concerto sul Lungomare Cicerone

14 Luglio 2026 - 16:35 | Comunicato Stampa

Stazione Carabinieri Lazzaro Motta San Giovanni

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri di Lazzaro. Grazie all’importante sinergia tra il Comune di Motta San Giovanni, la Regione Calabria, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio è stato possibile raggiungere questo importante traguardo.

Sul territorio che si estende da Fornace a Riace Capo, da Lazzaro al centro abitato di Motta fino alle pendici dell’Aspromonte, sarà garantito anche per il futuro il presidio di legalità e sicurezza messo a rischio negli ultimi anni.

Giovedì 16 luglio, in via Giulietta Masina, alle ore 18:30, alla presenza di Autorità di Governo, Militari e della politica regionale e metropolitana, dopo la consegna della Bandiera e la cerimonia dell’Alzabandiera, il tradizionale taglio del nastro darà finalmente nuova vita ad un immobile confiscato e assegnato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati all’Arma dei Carabinieri per essere adibito a nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lazzaro.     

Per rendere ancora più emozionante questo momento di condivisione, la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” si esibirà in un coinvolgente concerto sul Lungomare Cicerone, con inizio alle ore 21.   

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Motta San Giovanni Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?